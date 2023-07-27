Глава МИД Уганды с пониманием отнесся к решению РФ прекратить зерновую сделку

К решению России прекратить участие в зерновой сделке стоит относиться с пониманием. Об этом 27 июля заявил глава МИД Уганды Джедже Одонго.

«Цель зерновой сделки заключалась в оказании помощи самым обездоленным, и я считаю, что в этом отношении самыми обездоленными были африканские страны. Мы начинаем слышать, что сделка не сыграла той существенной роли, какая изначально предполагалась. Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты», — сказал он «РИА Новости» на саммите Россия — Африка.

Одонго отметил, что важно выяснить, почему зерновая сделка не достигла своих целей.

Ранее 27 июля президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани сообщил, что страны Африки намерены поднять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным темы зерновой сделки и возможности ее возобновления.

Путин во время выступления на саммите заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал РФ ответственным поставщиком агропродукции.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.