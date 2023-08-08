Американское бремя: Нуланд прилетела в Нигер из-за Парижа

За подключением США к урегулированию ситуации в Нигере стоит Франция, которая не хочет утратить влияние в африканской республике, заявили «Известиям» в аппарате почетного консула РФ в Ниамее . Вашингтон сейчас очевидно пытается вернуть к власти президента Мохамеда Базума, которого военные свергли в конце июля. Для западных стран важно, чтобы у руля богатого на природные ресурсы государства находилось лояльное руководство, считают эксперты. Кроме того, в Соединенных Штатах и Франции обеспокоены тем, что в Нигере на фоне переворота может усилиться влияние РФ или КНР .

Дверь открыта

И.о. первого замглавы Госдепа США Виктория Нуланд посетила Нигер, где встретилась с представителями мятежников, устроивших военный переворот 26 июля . По имеющейся информации, ее беседа с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками продлилась два часа, а главной целью американского дипломата стало урегулирование сложившейся в африканской стране ситуации дипломатическим путем.

Члены военного совета во время митинга на стадионе в Ниамее, Нигер Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

— Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. <…> Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат , — передало CNN слова Нуланд.

В Госдепе при этом уточнили цель поездки: «объяснить, что поставлено на карту, если Нигер не будет уважать свой собственный конституционный порядок» .

«Это включает в себя потенциальную потерю сотен миллионов долларов в виде поддержки экономики и безопасности для народа Нигера. Учитывая нашу обеспокоенность негативными политическими событиями, США решили приостановить определенную помощь правительству Нигера, пока ситуация остается переменчивой», — говорится в пресс-релизе Государственного департамента США.

Несмотря на это, американскому дипломату не удалось встретиться ни со смещенным с должности президентом Мохамедом Базумом, ни с объявившим себя лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани.

Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara

В Нигере заявляют, что у США нет интересов в республике , а за визитом стоит желание Франции подключить Вашингтон к урегулированию ситуации.

— У Соединенных Штатов нет особых интересов в Нигере. Даже их военные базы находятся в стране на всякий случай. Что касается визита Нуланд, то за этим стоит Франция: поскольку ее изгоняют из Нигера, Париж хочет привлечь США к посредничеству , — заявил «Известиям» помощник почетного консула РФ в Нигере Аддо Иро.

В Нигере также размещен полуторатысячный воинский контингент Франции.

Незаурядный визит

США еще на прошлой неделе заявили, что временно прекращают действие «определенных программ по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера» , не уточнив, правда, какие именно программы приостановлены. Однако известно, что сворачивать гуманитарную и продовольственную помощь Вашингтон не намерен. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что Соединенные Штаты будут пересматривать помощь и сотрудничество с Нигером по мере развития ситуации в республике.

— Визит такого высокого уровня посылает красноречивый сигнал о заинтересованности США в сохранении предыдущего политического режима. Это сигнал не только определенной стране — Нигеру, — но и тем, кто находится вокруг, кто находится в размышлениях относительно того, как реагировать на военный переворот . При этом США демонстрируют, что они предприняли попытку дипломатического урегулирования, — отметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В целом же поездка американского политика такого уровня действительно явление не частое , хотя технически визит Нуланд — уже второй для американцев в 2023 году: в марте в Ниамей приезжал Энтони Блинкен, и это стало первым в истории двусторонних отношений визитом американского госсекретаря в Нигер. До этого самым высокопоставленным гостем из Штатов в африканской республике был лишь американский вице-президент Уолтер Мондейл в 1980-м.

В декабре 2022 года президент Базум был достаточно тепло принят на саммите США – Африка. К слову, еще до саммита Россия – Африка в июле 2023 года Базум заявил, что на него не поедет — впрочем, африканские СМИ накануне мероприятия писали о дипломатической активности США и Франции с целью отговорить лидеров африканских стран принимать участие в российском форуме.

Подход изменился

По оценкам наблюдателей, саммит США – Африка сложился для отстраненных властей Нигера достаточно успешно, были достигнуты определенные договоренности, визит Блинкена стал «сверкой часов», а в центре дискуссий было углубление сотрудничества в разных отраслях.

США же взамен явно могут интересовать ресурсы, которыми богата бедная республика. Страна с населением более 25 млн человек во многом зависит от иностранной помощи . Более трети населения здесь заняты в сельском хозяйстве, достаточно большая доля местных живет за чертой бедности. При этом в африканском государстве добывают уран, золото и ряд других ископаемых. Нигер входит в топ-10 стран по добыче урана. Кроме того, в стране есть нефтеносные слои, каменный уголь, касситерит, содержащий вольфрам и тантал.

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, госсекретарь США Энтони Блинкен, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд и вице-президент США Камала Харрис на саммите лидеров США и Африки Фото: Global Look Press/Yuri Gripas

Именно наличие доступа к ресурсам становится основной целью, ради которой США хотят сохранить власть лояльного правительства.

— Если посмотреть на американскую политику и подходы, в последнее время вновь вернулась старая идея — контроль над развивающимися странами с позиции доступа к сырьевым ресурсам. Это традиционный подход , — считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

По словам эксперта, прежняя тактика, которой придерживался Вашингтон после падения колониальной системы в Африке в 1960-х годах, предполагающая развитие рыночных отношений и то, что экономически слабо развитые страны сами будут предлагать товары по выгодным для стран Запада ценам, не принесла желаемого эффекта.

Кроме того, череда событий последних лет — введенные санкции против России, пандемия COVID-19, начало РФ спецоперации на Украине — существенно изменила логистику движения товаров, в том числе сырьевых, что в конечном итоге привело к перебоям в цепочке поставок . США всё больше стремятся к прямому контролю над ресурсами и политическому надзору над странами в целом, чем можно объяснить истоки современного неоколониального подхода Вашингтона к внешней политике, считает Владимир Васильев.

О стремлении США и в целом Запада навязать другим государствам свою модель политического действия регулярно заявляет и президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— За последние десятилетия, несмотря на то что колониальное бытие ушло в прошлое, система неоколониализма все-таки существует , она создана, и мы видим эту гегемонию в финансах, в технологиях, в продовольствии <…>. И когда нам говорят: «Нужно жить по правилам», непонятно кем написанными, — это и есть попытка сохранить эту систему неоколониализма, — заявил Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка, который прошел в конце июля в Санкт-Петербурге.

Григорий Ярыгин при этом отмечает, что интересы США в Нигере не конкретизированы, однако у Вашингтона есть другие опасения: «Если оттуда уходят европейские игроки, то туда придет кто-то другой . И США, естественно, опасаются, что это будет либо китайское, либо российское влияние. США не заинтересованы в изменении статус-кво», — считает он.

При этом экстренность ситуации проявляется в том, что в Нигер полетела лично Нуланд, хотя можно было высказать свою позицию через структуры ООН, через посла, или на уровне дипломатических контактов более низкого уровня. «Нуланд не летает по всем странам, где происходят какие-то околовоенные конфликты», — добавил Ярыгин.

Интервенция откладывается

Вместе с тем ситуация в Нигере угрожает тем, что настоящий военный конфликт вполне может разразиться . Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уже давало военным в Нигере время на восстановление конституционного порядка в стране, срок действия ультиматума истек, однако организация так и не перешла к применению военной силы. Несмотря на это, текущие власти Нигера закрыли воздушное пространство.

Угроза начала военной операции, однако, не спала. The Wall Street Journal пишет, что ЭКОВАС отложил военный сценарий, поскольку им еще требуется время на подготовку . RFI сообщает, что африканские государства планируют направить в Нигер контингент из 25 тыс. военнослужащих, половину из которых должна обеспечить соседняя Нигерия. Остальные военные прибудут для участия в предполагаемой операции из Сенегала, Бенина и Кот-д’Ивуара.

Фото: REUTERS/Thierry Gouegnon

Впрочем, источники Agence France Presse сообщают, что в ближайшее время военная операция ЭКОВАС вовсе не планируется, а страны сообщества всё еще рассчитывают на диалог. Насколько он возможен — вопрос, поскольку 8 августа Al Jazeera рассказала, что военные, устроившие переворот в Нигере, отказались пускать в страну представителей ЭКОВАС, ООН и Африканского союза. Военные уточнили, что по соображениям безопасности такой визит сейчас невозможен.

Нужно учитывать и фактор иностранного военного присутствия в Нигере. США не особо акцентируют на этом внимание, но именно в этой африканской республике, по данным из открытых источников, функционируют три американские военные базы . Здесь остаются около 1 тыс. военных США, которые изначально находятся в стране для борьбы с террористическими группировками, действующими в регионе.

8 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пока США не рассматривают вывод своих военных с территории Нигера . «В настоящий момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны. Как я отметил, расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и на сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз», — заявил он.