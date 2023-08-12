Боррель заявил о подготовке ЕС к введению санкций против Нигера

Евросоюз (ЕС) готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в республике. Об этом 12 августа заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, Брюссель поддерживает поиск мирного решения при одновременной подготовке к вторжению военных соединений ЭКОВАС.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», — сказал Боррель.

До этого, 10 августа, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ЭКОВАС согласились как можно скорее начать операцию в Нигере.

Ранее, 9 августа, агентство Reuters сообщило, что в ЕС начали работу по санкциям в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере. Список включит пункт о «подрыве демократии».

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.