Хозяина взорвавшегося в Махачкале склада с селитрой отправили в Москву

Владельца помещений, где хранилась взорвавшаяся в Махачкале селитра, Юсупа Худиева отправят в Москву бортом санитарной авиации. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, у Худиева закрытая черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Его сын Шамиль также получил тяжелую травму. Он находится в одной из больниц Махачкалы.

В настоящее время следователи пока не могут пообщаться ни с отцом, ни с сыном.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Также стало известно, что близкие родственники заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева пострадали при взрыве на АЗС.

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков сообщил, что самолет МЧС из Москвы приземлился в Махачкале для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при взрыве АЗС. Медики оперативно готовят специальное оборудование и кушетки для пациентов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

По информации, Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.

Источник «Известий» сообщил, что в Махачкале объявили в розыск 34-летнего мужчину, который подозревается в хранении селитры на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.