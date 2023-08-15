Экс-разведчик из США заявил об истощении систем Patriot на Украине

Армия России истощает системы Patriot на Украине и подрывает их. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Patriot обладают системой, автоматически фиксирующей цель и выпускающей ракету в ответ на возникшую угрозу. Россияне «играют» с этим алгоритмом, заставляя Patriot истратить все свои снаряды», — отметил эксперт.

По мнению бывшего разведчика, такая тактика обеспечивает возможность беспрепятственно бить как по американским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), так и по целям, которые они прикрывают.

«Запад уже не обладает нужным количеством этих установок, чтобы передать Украине», — заключил Риттер.

Ранее, 8 июня, российские ударные беспилотники поразили боевые машины из состава одного из западных комплексов, в числе которых были Patriot и IRIS-T.

При этом 14 августа госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о выделении дополнительной военной помощи Украине объемом $200 млн. В новый пакет входят боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.