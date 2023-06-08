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Источники рассказали об уничтожении западной зенитной системы на Украине

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Российские беспилотники уничтожили боевые машины из состава одной из западных зенитных систем в районе Угледара и Времевского выступа, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

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По их словам, в ответ на активные действия российской армейской и оперативно-тактической авиации украинское командование попыталось развернуть вблизи линии боевого соприкосновения зенитные системы, в том числе и западные Patriot и IRIS-T. По позициям ЗРС был нанесен комплексный удар.

«Известно о поражении российским ударными беспилотниками боевых машин из состава одного из западных комплексов», — подчеркнул собеседник «Известий».

Источники издания также рассказали, что в течение 7 июня украинские боевики предприняли несколько атак в районе Угледара, Времьеского выступа. На обоих направлениях действовало несколько мотопехотных рот, усиленных танками. Противник пытался прощупать оборону и с ходу атаковать. Также они сообщили, что после понесенных потерь, Киев перебрасывает на Запорожское направление не менее трех бригад из состава резервного командования. Пока эти силы проводят сосредоточение.

В Минобороны РФ 7 июня заявили, что за сутки в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 725 человек и 84 единицы боевой техники, включая танки, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и бронеавтомобили. Российское ПВО в районе населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

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