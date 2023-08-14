США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн

США выделили дополнительную военную помощь Украине объемом $200 млн. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

В новый пакет помощи вошли боеприпасы для ПВО и артиллерии, а также противотанковые средства и оборудование для разминирования. В частности, туда входят боеприпасы для ЗРК PATRIOT и РСЗО HIMARS, ПТРК JAVELIN и TOW, мобильные ракетные комплексы c-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны США.

Вооружения и боеприпасы будут переданы Украине из наличия Пентагона. При этом техническое обслуживание и военное обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится.

Ранее в этот день правительство Норвегии сообщило, что также предоставит Украине систему борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS стоимостью 740 млн крон ($70 млн). Это недавняя разработка. Поставку осуществит возглавляемый Великобританией международный фонд для Украины (IFU).

При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в этот же день сообщил «Известиям», что сумма военной помощи ЕС Украине составляет €20 млрд, и она продолжит расти.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.