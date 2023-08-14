Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью $70 млн
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Общество
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для приезжих из-за рубежа
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопке в квартире в ЖК на Ходынском бульваре в Москве
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Общество
Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы
Общество
В Энергодаре сообщили об отсутствии проблем с безопасностью на ЗАЭС
Мир
СМИ сообщили о взрыве в Киеве без объявления воздушной тревоги
Общество
Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Общество
В России дублирование информации на английском в метро станет необязательным
Армия
Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипжаных катеров ВСУ
Сюжет:

США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Stephani Barge
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США выделили дополнительную военную помощь Украине объемом $200 млн. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

В новый пакет помощи вошли боеприпасы для ПВО и артиллерии, а также противотанковые средства и оборудование для разминирования. В частности, туда входят боеприпасы для ЗРК PATRIOT и РСЗО HIMARS, ПТРК JAVELIN и TOW, мобильные ракетные комплексы c-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны США.

Вооружения и боеприпасы будут переданы Украине из наличия Пентагона. При этом техническое обслуживание и военное обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится.

Тратное дело: ЕС предоставил Киеву военную помощь на €20 млрд
Какие результаты дает непрекращающееся накачивание украинской армии западными вооружениями

Ранее в этот день правительство Норвегии сообщило, что также предоставит Украине систему борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS стоимостью 740 млн крон ($70 млн). Это недавняя разработка. Поставку осуществит возглавляемый Великобританией международный фонд для Украины (IFU).

При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в этот же день сообщил «Известиям», что сумма военной помощи ЕС Украине составляет €20 млрд, и она продолжит расти.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023