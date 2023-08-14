Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью $70 млн

Норвегия предоставит Украине систему борьбы с беспилотниками стоимостью 740 млн крон ($70 млн). Об этом 14 августа сообщило правительство королевства на своем сайте.

«Компания Kongsberg Defence & Aerospace получила контракт на поставку на Украину недавно разработанной системы борьбы с беспилотниками стоимостью 740 млн норвежских крон», — говорится в сообщении.

Система под названием Cortex Typhon C-UAS является недавней разработкой, отметили в норвежском правительстве. Поставка осуществится через возглавляемый Великобританией международный фонд для Украины (IFU), в который Норвегия вносит свой вклад.

Ранее в этот день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что объединение предоставило Украине военную помощь на сумму €20 млрд и эта сумма продолжит расти.

12 августа сообщалось, что компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems) ищет партнеров среди производителей боеприпасов для совместного производства снарядов для Украины и ЕС. Компания может взять на себя последние элементы в производственной цепи, включающей в себя загрузку, сборку и упаковку боеприпасов.

Ранее, 10 августа, президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $13 млрд на военную помощь для Украины. Всего он запросил $40 млрд, в том числе на международные нужды, обеспечение безопасности границ и помощь при стихийных бедствиях.

8 августа член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.