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СМИ сообщили о поиске Грецией партнеров для производства боеприпасов для Украины

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems, EAS) ищет партнеров среди производителей боеприпасов для совместного производства снарядов для Украины и ЕС, а также выхода на международные рынки. Об этом в субботу, 12 августа, сообщила греческая газета «Катимерини», со ссылкой на источники в EAS.

В публикации напоминается, что страны Евросоюза ранее договорились передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов до весны 2024 года. Кроме того, в мае в Брюсселе состоялось закрытое совещание с участием представителей крупнейших оборонных предприятий ЕС, на котором глава европейской дипломатии Жозеп Боррель попросил участников встречи донести до национальных правительств необходимость нарастить производство снарядов.

При этом увеличить объемы производства необходимо не только для передачи снарядов Киеву, но и для восполнения европейских запасов.

«Бешеные темпы расходования снарядов [Киевом] «высушили» запасы боеприпасов государств-членов, вызвав беспрецедентный спрос на крупнокалиберные боеприпасы», — сообщает газета.

Однако EAS не располагает достаточными мощностями для производства снарядов для Украины, поэтому она ищет партнеров, чтобы наладить совместное производство. В частности, «Греческие оборонные системы» могут взять на себя последние элементы в производственной цепи, включающей в себя загрузку, сборку и упаковку боеприпасов.

«Поэтому ведется поиск партнеров для выполнения первого этапа, который среди прочего включает в себя изготовление корпуса, топлива и других необходимых материалов для завершения ракеты», — уточняется газета.

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12 июля страны G7 в рамках саммита НАТО в Вильнюсе согласовали общие принципы для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине Согласно документу, обязательства G7 будут включать поставки «современной военной техники по суше, воздуху и морю», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите.

30 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже поставил 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет в рамках обязательства направить Киеву в течение 12 месяцев 1 млн снарядов.

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