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На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили долгосрочную помощь Украине

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи Украине. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что Евросоюз уже поставил 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет в рамках обязательства направить Киеву в течение 12 месяцев 1 млн снарядов, которое было принято в конце марта.

«Мы на пути к выполнению этой цели», — сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что для производства и ускоренных поставок боеприпасов Украине ЕС выделил из Европейского фонда мира €2 млрд за последние три месяца.

Глава Евросовета Шарль Мишель при этом отметил, что ЕС будет активно участвовать в дискуссии о предоставлении гарантий безопасности Украине в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

«Гарантии безопасности для Украины — ключевой вопрос. И мы <…> посылаем сильный сигнал от ЕС как от ключевого игрока в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе», — сказал он.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. По его словам, оба объединения планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

28 июня глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против Российской армии.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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