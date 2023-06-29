Реклама
Прямой эфир
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США
Мир
Более 550 фур скопилось на выезде из Белоруссии в ЕС
Авто
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Сюжет:

НАТО и ЕС направят Украине «мощный сигнал поддержки» на саммите в Вильнюсе

Столтенберг: на саммите в Вильнюсе НАТО и ЕС пошлют Украине мощный сигнал поддержки
0
Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО и Евросоюз (ЕС) пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Об этом заявил в четверг, 29 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО и о гарантиях ее безопасности по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Также Столтенберг рассказал, что ЕС и НАТО планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры. «Мы работаем вместе в разных сферах, включая и защиту критической инфраструктуры», — сказал он.

Генсек НАТО упомянул отчет по защите западной критической инфраструктуры, разработка которого стала следствием подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», который он и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представят на саммите в четверг.

Головой вперед: чем важен саммит НАТО в контексте украинского кризиса
Чье будущее определят результаты контрнаступления ВСУ

28 июня Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

За день до этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в Североатлантический альянс есть свои основания, однако не назвал их. Украинский лидер подчеркнул, что имеет полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023