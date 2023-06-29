НАТО и ЕС направят Украине «мощный сигнал поддержки» на саммите в Вильнюсе

На предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО и Евросоюз (ЕС) пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Об этом заявил в четверг, 29 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО и о гарантиях ее безопасности по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Также Столтенберг рассказал, что ЕС и НАТО планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры. «Мы работаем вместе в разных сферах, включая и защиту критической инфраструктуры», — сказал он.

Генсек НАТО упомянул отчет по защите западной критической инфраструктуры, разработка которого стала следствием подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», который он и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представят на саммите в четверг.

28 июня Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

За день до этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в Североатлантический альянс есть свои основания, однако не назвал их. Украинский лидер подчеркнул, что имеет полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.