Евросоюз выделил Украине военную помощь на €20 млрд

Размер военной помощи Евросоюза (ЕС) Украине с февраля 2022 года составляет около €20 млрд и продолжает расти. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд», — пояснил он.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из фонда с начала СВО Украине выделили €3,6 млрд.

В конце июня Брюссель объявил о выделении дополнительно €3,5 млрд для финансирования фонда.

В июле Politico сообщало о планах ЕС создать фонд объемом €20 млрд с целью поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение следующих четырех лет.

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Тратное дело: ЕС предоставил Киеву военную помощь на €20 млрд