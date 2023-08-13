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Путин заявил о пользе форума «Машук» для молодых педагогов

Путин: форум «Машук» поможет педагогам привить их ученикам высокие ценности
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Всероссийский молодежный образовательный форум «Машук» поможет молодым преподавателям в прививании духовных ценностей их ученикам. Об этом в воскресенье, 13 августа, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам мероприятия, текст опубликован на сайте Кремля.

Путин заметил, что молодые преподаватели, специалисты по дошкольному обучению, студенты педагогических вузов и колледжей собрались в Пятигорске в Год педагога и наставника, объявленный в России.

«Впереди у вас — нелегкий путь, ведь этот труд требует не только глубоких знаний, но и педагогического таланта, мудрости, терпения и самоотдачи. И ваш форум, его содержательные дискуссии, встречи со старшими и опытными коллегами, безусловно, помогут вам успешно овладеть профессией, сделать всё возможное, чтобы ваши воспитанники росли здоровыми, умными, осознающими значимость высоких духовно-нравственных ценностей, традиций патриотизма, гражданственности, честного служения Родине», — отметил Путин.

Глава государства также выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческой манере и будет включать в себя насыщенную программу, которая запомнится участникам, как и гостеприимство жителей Северного Кавказа, его природная уникальность.

Форум «Машук» начал свою работу в субботу, 12 августа. Он представляет собой социально-образовательный проект, направленный на поддержку инициатив молодежи в разных областях науки и жизнедеятельности.

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Ранее, 26 июля, Путин поручил Минкультуры и Минпросвещения РФ включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Кроме того, он распорядился о предоставлении до 1 ноября предложения о предоставлении льготной ипотеки для школьных учителей.

В июне 2022 года глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

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