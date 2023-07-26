Путин поручил включить в госзаказ на фильмы и рекламу тему престижа профессии педагога
- Новости
- Политика
- Путин поручил включить в госзаказ на фильмы и рекламу тему престижа профессии педагога
Президент РФ Владимир Путин поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля 25 июля.
Глава государства поручил эту задачу Минкультуры и Минпросвещения РФ. Отмечается, что госзаказ составлен на игровые, документальные и мультипликационные фильмы, а также социальную рекламу.
Доклад по этой теме российский лидер ожидает до 30 ноября 2023 года. Поручение было утверждено по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля.
Новость дополняется