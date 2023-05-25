В России изменят подход к начислению зарплат педагогам

Единые подходы к начислению заработных плат примут в новом учебном году, чтобы педагоги четко понимали, по какому принципу им начисляется зарплата, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в четверг, 25 мая.

«Не всегда учителю, особенно молодому учителю, понятно, как начисляется заработная плата. Потому что, к сожалению, у нас фактически каждая школа устанавливает свою систему оплаты труда», — сказал он в ходе пресс-конференции.

21 марта стало известно о создании властями Томска специальной комиссии, которая будет контролировать начисление зарплат учителям городских школ. Возглавил ее вице-мэр по социальной политике Константин Чубенко. Комиссия была создана в результате жалоб учителей на низкие зарплаты. В задачи комиссии входят оценка ситуации с учительскими зарплатами в каждом муниципалитете региона, проверка правильности начислений и выработка системных решений по данному вопросу.