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В Курской области три мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
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В Курской области три мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: t.me/gubernator_46
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Три мирных жителя ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Вофино Курской области. Об этом в воскресенье,13 августа, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, всего было зафиксировано около 10 прилетов, один снаряд попал в жилой дом.

«К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшим окажут всю необходимую помощь, также власти посодействуют в восстановлении жилища.

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Ранее, 8 августа, Старовойт сообщил, что ребенок пострадал в результате падения украинского дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области. Пострадавший получил легкие осколочные ранения предплечья и руки. Ему оказали медпомощь.

Перед этим, 7 августа, глава региона рассказал о подавлении двух украинских беспилотников в Курской области силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Атаки приграничных российских регионов стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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