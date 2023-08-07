Глава Курской области сообщил о подавлении силами РЭБ двух беспилотников

Силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня были посажены в Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 7 августа.

«На одном из них символика полка «Азов» — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам!» — написал он в Telegram-канале.

Старовойт также приложил к посту фото двух беспилотников, которые удалось перехватить.

Ранее, 5 августа, сообщалось, как украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области. Тогда были повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме.

3 августа стало известно, что в течение суток в Калужской области системы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских дронов. Разрушений не было, никто не пострадал.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.