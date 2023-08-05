Украинский БПЛА сбросил взрывные устройства в Курской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывные устройства на город Рыльск. Об этом в ночь на субботу, 5 августа, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов», — написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт призвал местных жителей проявлять бдительность и в случае обнаружения обломков, не трогая их, обратиться в экстренные службы.

Ранее, 3 августа, стало известно, что в течение суток в Калужской области системы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских дронов. Разрушений не было, никто не пострадал.

До этого, 1 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, был сбит беспилотник. После падения устройства на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.