Еще один беспилотник сбили на юго-западе Калужской области

На юго-западе Калужской области система российской противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и сбила еще один беспилотник, сообщил 3 августа губернатор региона Владислав Шапша.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.

В этот день Шапша также проинформировал, что шесть беспилотников были сбиты при попытке пролета через Калужскую область в ночь на 3 августа. Пострадавших и разрушений не было.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.