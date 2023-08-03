Шесть БПЛА сбиты при попытке пролета через Калужскую область

Шесть беспилотников были сбиты при попытке пролета через Калужскую область в ночь на 3 августа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

Шапша добавил, что на месте работают оперативные службы.

Накануне сообщалось, что под Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.