Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Об этом в среду, 2 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сбит БПЛА самолетного типа. <...> Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее, 21 июля, ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области артиллерией и кассетными боеприпасами. Выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета, зафиксировано 10 выстрелов

18 июля в результате обстрела со стороны украинских боевиков поселка Шамино пострадали пять мирных жителей.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.