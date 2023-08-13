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ВС России отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки украинский боевиков на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом 13 августа заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск успешно отразили шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

На данном направлении потери противника превысили 60 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Накануне Конашенков заявил об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении Харьковской области. Он отметил, что потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

11 августа военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что до окраин Купянска в Харьковской области российским подразделениям остались считаные километры. По его словам, российская армия продвигается с минимальными потерями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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