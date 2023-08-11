Военный эксперт оценил продвижение войск ВС РФ на купянском направлении

До окраин города Купянск в Харьковской области российским подразделениям остались считанные километры, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Все подходы и пути к Купянску мы знаем. Украинские власти в Купянском районе объявили эвакуацию населения. Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи», — объяснил эксперт.



Он напомнил, что в этом городе сходятся дороги на Славянск, Харьков и дальше на территории в Харьковской области, которые российские войска оставили прошлой осенью.



«Наши военнослужащие сейчас заходят с флангов на группировку противника, которая находится в Донецкой Народной Республике в районе Славянска и Краматорска — буквально нависнут над ней», — отметил Дандыкин.



Также он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются с минимальными потерями.



«Движению наших пехотных подразделений активно помогают авиация и артиллерия. А вооруженные формирования Украины сейчас не могут найти достаточных резервов, чтобы преодолеть кризис под Купянском», — обратил внимание эксперт.



Кроме того, по его мнению, время сейчас на нашей стороне.



«В день они теряются минимум 700-800 человек, это значит, что выбивается один-два батальона. Силы тают на глазах. Оставшийся резервный корпус, который они хотят вводить, 30 тысяч от силы — его на все направления не хватит», — резюмировал Дандыкин.



10 августа Минобороны России сообщило, что на купянском направлении российские войска продолжали наступление, улучшив положение по переднему краю.



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Город ждет: российские подразделения приближаются к Купянску