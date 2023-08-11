Реклама
Прямой эфир
Мир
В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке
Мир
Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах
Мир
Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Общество
Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией
Общество
В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году
Сюжет:

Военный эксперт оценил продвижение войск ВС РФ на купянском направлении

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До окраин города Купянск в Харьковской области российским подразделениям остались считанные километры, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска
Наши войска улучшают свои позиции и постепенно берут в свои руки инициативу

«Все подходы и пути к Купянску мы знаем. Украинские власти в Купянском районе объявили эвакуацию населения. Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что в этом городе сходятся дороги на Славянск, Харьков и дальше на территории в Харьковской области, которые российские войска оставили прошлой осенью.

«Наши военнослужащие сейчас заходят с флангов на группировку противника, которая находится в Донецкой Народной Республике в районе Славянска и Краматорска — буквально нависнут над ней», — отметил Дандыкин.

Также он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются с минимальными потерями.

«Движению наших пехотных подразделений активно помогают авиация и артиллерия. А вооруженные формирования Украины сейчас не могут найти достаточных резервов, чтобы преодолеть кризис под Купянском», — обратил внимание эксперт.

Кроме того, по его мнению, время сейчас на нашей стороне.

«В день они теряются минимум 700-800 человек, это значит, что выбивается один-два батальона. Силы тают на глазах. Оставшийся резервный корпус, который они хотят вводить, 30 тысяч от силы — его на все направления не хватит», — резюмировал Дандыкин.

10 августа Минобороны России сообщило, что на купянском направлении российские войска продолжали наступление, улучшив положение по переднему краю.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Город ждет: российские подразделения приближаются к Купянску

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023