На купянском направлении Харьковской области штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, заявил 12 августа в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



По его словам, за сутки российские силы отразили восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.



«Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — сказал он.



Кроме того, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР).



Российские силы в районе населенного пункта Первомайское ДНР уничтожили склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ. Также за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.



Накануне военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что до окраин Купянска в Харьковской области российским подразделениям остались считаные километры. Он отметил, что российская армия продвигается с минимальными потерями.

До этого, 10 августа, военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении российские войска продолжали наступление, улучшив положение по переднему краю. По его словам, с начала недели Вооруженные силы России заняли 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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