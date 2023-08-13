Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщило 13 августа RMC Sport со ссылкой на футбольный клуб.



«После позитивных переговоров между клубом и Мбаппе игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды», — приводит заявление клуба издание.



5 августа издание Le Parisien сообщило, что владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи категорически отказывается возвращать французского нападающего команды Килиана Мбаппе в основной состав клуба.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до конца сезона-2023/24. Футболист отказался использовать опцию продления контракта с клубом до 2025 года. Руководство парижского футбольного клуба неоднократно пыталось убедить его не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента.



О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за парижский клуб числятся 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.