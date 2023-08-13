ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области

Украинские боевики крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области. Об этом 13 августа сообщается в Telegram-канале администрации муниципального округа.

Удар нанесен утром в воскресенье.

«<...> в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алёшки. К счастью, пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

11 августа сообщалось, что боевики Украины обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая. Врио губернатора региона Владимир Сальдо отмечал, что каждый день ВСУ наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части области. Он подчеркивал, что в основном обстреливаются гражданские объекты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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