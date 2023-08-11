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Сальдо рассказал об обстреле ВСУ полей в Херсонской области фугасными снарядами

Сальдо: ВСУ обстреливают фугасными снарядами поля в Херсонской области, поджигая их
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Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая. Об этом 11 августа в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Обстреливают фугасами поля, на которых началась и уже заканчивается уборка [урожая]. Обстреливают именно фугасными снарядами — поджигают. Наносится урон именно гражданским. Наносится урон и экономике, и под обстрелы попадают люди, что еще более бесчеловечно», — рассказал Сальдо.

Он также указал на то, что каждый день ВСУ наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части Херсонской области. Он подчеркнул, что в основном обстреливаются гражданские объекты.

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Накануне Сальдо рассказал об уничтожении лодки с украинскими военными в Херсонской области. Он также отметил, что российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию операторов беспилотников ВСУ.

До этого, 8 августа, он сообщил, что российские силы уничтожили два катера ВСУ, когда те пытались высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, некоторые из украинских боевиков пытались вернуться на правый берег, но российская артиллерия пресекла попытку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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