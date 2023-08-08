Сальдо сообщил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант
Российские силы уничтожили два катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде», — говорится в сообщении.
Он уточнил, что украинские боевики пытались высадить десант возле села Казачьи Лагеря. Некоторые из украинских националистов пытались вплавь вернуться на правый берег, однако российская артиллерия пересекла попытку. Боевиков в районе Казачьих Лагерей нет, добавил врио главы региона.
Ранее, 5 августа, российские военнослужащие группировки «Днепр» высокоточным ударом уничтожили скопление боевиков ВСУ в низовьях Днепра.
За день до этого соединения группировки уничтожили две украинские лодки и гаубицу Д-30 ВСУ также в островной зоне на Днепре. Кроме того, на херсонском направлении в районе Садового был ликвидирован минометный расчет.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.