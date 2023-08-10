Сальдо сообщил об уничтожении лодки с украинскими военными в Херсонской области

Российские военные уничтожили отошедшую от берега у Берислава лодку с украинскими военными на борту, а также накрыли артиллерийским огнем позицию операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 августа сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

«Как говорят военные, в последние дни иностранные кураторы и собственное командование без жалости бросают на убой всё новые группы боевиков киевского режима», — отметил он в своем Telegram-канале.

Сальдо также рассказал, что 8 августа российские военные на левобережье Херсонской области взяли в плен троих украинских военных, которые переплыли Днепр, чтобы сдаться и сохранить свои жизни.

Ранее, 8 августа, Сальдо сообщил, что российские силы уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области. Некоторые из украинских националистов пытались вплавь вернуться на правый берег, однако российская артиллерия пресекла попытку, уточнил он.

5 августа российские военнослужащие группировки «Днепр» высокоточным ударом уничтожили скопление боевиков ВСУ в низовьях Днепра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.