Аксенов сообщил о еще одной сбитой над Керченским проливом ракете

Вооруженные силы (ВС) РФ сбили над Керченским проливом еще одну ракету, сообщил в субботу, 12 августа, глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность», — написал он.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее в этот день в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты еще две ракеты. Как уточнил Аксенов, Крымский мост не поврежден.

В Минобороны РФ позже заявили, что 12 августа около 13:00 мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО.

На снятых «Известиями» ранее в этот день кадрах моста видно, как на нем ставится дымовая завеса.