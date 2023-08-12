В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударной вариант, заявили 12 августа в Минобороны.



«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, попытка атаки была предпринята в субботу около 13:00 мск.



Разрушений и пострадавших нет. По состоянию на 14:16 мск движение по мосту восстановлено.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден.



В свою очередь, советник главы региона Олег Крючков проинформировал, что на мосту поставлена дымовая завеса, движение будет возобновлено в ближайшее время.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.