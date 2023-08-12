Скрытая угроза: как защитить ребенка от туберкулеза и гепатита

В России за пять месяцев 2023 года выросла заболеваемость туберкулезом и острыми гепатитами среди детей младше 14 лет . Об этом со ссылкой на отчет Роспотребнадзора сообщил «Медвестник». При этом в Минздраве подчеркивают, что данные за полгода нельзя назвать достоверными и исчерпывающими — нужно дождаться окончательных цифр. Однако «Известия» изучили статистику за предыдущие годы и выяснили, что хотя в целом россияне стали заболевать туберкулезом реже, например, в 2021-м у детей этот показатель год к году вырос, а у взрослых продолжал снижаться. Выявить тенденцию можно будет в ноябре–декабре, когда Росстат обновит данные. Но эксперты соглашаются: терять бдительность рано. Как защитить детей от туберкулеза и гепатитов — в материале «Известий».

Чаще ли дети стали болеть туберкулезом и гепатитом

Согласно данным Роспотребнадзора, за первые пять месяцев 2023 года впервые выявленный туберкулез (активные формы) был обнаружен у 703 детей до 14 лет, что на 17% больше, чем в прошлом году. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания выросла сильнее — на 19%, до 666 случаев , пишет «Медвестник». При этом среди взрослых в этом году абсолютные цифры примерно в 20 раз выше, чем у детей, но темпы роста ниже.

Директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава профессор Ирина Васильева не отрицает этих данных, но говорит, что статистики за пять месяцев недостаточно, чтобы делать выводы. Она отметила, что в последнее время детей до 14 лет стали осматривать на туберкулез чаще — количество прошедших профилактику увеличилось на 5,8%.

С другой стороны, в Россию прибывают украинские беженцы, а на Украине, добавила Васильева, «ситуация на протяжении ряда лет была неблагополучной по туберкулезу, не проводилась вакцинация и профилактические осмотры взрослых и детей» .

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В конце 2023-го цифры действительно могут быть другими, но рост заболеваемости туберкулезом среди детей до 17 лет прослеживается как минимум в 2020–2021 годах, согласно данным Росстата (ведомство публикует полные данные с задержкой на год. — Ред.). С 2013-го по 2020-й у несовершеннолетних россиян выявляли болезнь всё реже, но в 2021-м цифры снова выросли — с 7,2 до 7,5 на 100 тыс. человек. Среди девочек рост больше — с 7,6 до 8,1. У взрослых снижение темпов заболеваемости туберкулезом не останавливалось с 2010-го как минимум до 2021 года.

По мнению экспертов, причиной могут быть отказы родителей от вакцинации детей и ложные медотводы, особенно полученные в годы пандемии . Минздрав эту информацию опровергает: по словам Васильевой, в 2021 году от туберкулеза привили 79,1% новорожденных, а в 2022 году — 79,4%. Но, к примеру, в 2005 году, согласно данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, эта доля составляла 89,1%, а в 2019-м — 81,7%.

Как отметила врач-педиатр группы компаний BestDoctor Татьяна Кашкина, в годы карантина количество профилактических осмотров уменьшилось, поэтому выросло число невакцинированных детей .

— Дети наиболее уязвимы для инфекций в силу незрелости их иммунной системы и возрастных особенностей работы органов и систем. Ложные медотводы от вакцинации, откладывание начала вакцинации на более поздний срок, неосведомленность о наличии дополнительных вакцин вне национального прививочного календаря, частые отказы от проведения ежегодной пробы Манту для более ранней диагностики туберкулеза — всё это могло так или иначе повлиять на ситуацию, — пояснила она в беседе с «Известиями».

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На нежелание родителей ставить детям прививки обратил внимание и эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Роман Иванов.

— Для большинства заболеваний сегодня лучшим, а порой и единственным средством защиты остается своевременная вакцинация. Однако всё больше родителей отказываются прививать детей, даже если у них нет никаких противопоказаний . Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» дают право на такой отказ. Заставить людей вакцинироваться, естественно, нельзя. Но каждый, кто отказался от прививки, снижает коллективный иммунитет. В результате при любых неблагоприятных условиях могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний — как это было, например, недавно с корью, — рассказал собеседник «Известий».

То же относится к гепатитам у детей. В целом заболеваемость «детскими» острыми гепатитами, по данным Роспотребнадзора, увеличилась на 22%, до 398 случаев . Большую часть составили острые гепатиты А — 359 человек. Выросли и хронические гепатиты среди детей — в целом на 28%, до 122 случаев. Среди них превалирует хронический гепатит С (112 человек).

Как дети переносят туберкулез и гепатит

Сложность в том, что на заражение детей туберкулезом или гепатитом родители могут не обратить внимание — болезни в первое время нередко протекают бессимптомно или маскируются под другие инфекции.

По словам врача-педиатра «Теледоктора24» Дарьи Бакшутовой, ранний период первичной туберкулезной инфекции длится от полугода до года. В это время возбудитель взаимодействует с организмом. Затем начинается бессимптомный период до восьми недель, когда можно выявить заражение при проведении пробы Манту.

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— В этот момент наблюдается вираж туберкулиновых проб, когда впервые из отрицательного результата отмечается положительный. Важно срочно направить ребенка к фтизиатру с результатами общего анализа крови, общего анализа мочи и флюорографией всех взрослых членов семьи. Этой группе необходимо уделять особое внимание, и задача педиатра — не пропустить вираж. У ребенка может сохраняться инфицирование микробактериями, а при неблагоприятных условиях оно переходит в другую форму — локальный процесс, — говорит эксперт.

До локального процесса, отметила Бакшутова, развивается туберкулезная интоксикация. Появляется повышенная раздражительность, снижается аппетит и вес, ребенок жалуется на головные боли и сердцебиение. При этом он часто болеет простудами, температура поднимается до 38, наблюдается потливость и увеличение некоторых лимфатических узлов.

Роман Иванов добавил, что эти симптомы легко спутать с обычной ОРВИ.

— Дети болеют туберкулезом не так, как взрослые. В дальнейшем из-за хронической инфекции у них появляются различные осложнения, в том числе связанные с иммунным ответом организма на патоген. Это может приводить к узловатой эритеме (воспаление мелких сосудов кожи и подкожной жировой клетчатки), увеличению лимфатических узлов, воспалению век (блефариту), появлению на роговице сероватых полупрозрачных бугорков, артриту — чаще всего коленных суставов, — объясняет он. — Также могут появиться и более выраженные признаки туберкулеза: кашель, лихорадка, кровохаркание, боль в грудной клетке. Одно из самых грозных осложнений — туберкулезный менингит (поражение мозговых оболочек). Без вакцинации, как правило, это опасное состояние приводит к смерти ребенка.

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Как отметила Татьяна Кашкина, чем младше ребенок, тем выше вероятность тяжелой формы туберкулеза — и речь не только о туберкулезном менингите .

— Это казеозная пневмония и генерализованная форма с поражением разных органов. Симптомы зависят преимущественно от стадии заболевания и клинической формы, — сказала она «Известиям».

Похожая ситуация с гепатитами: сначала симптомов может не быть или они похожи на кишечную инфекцию: слабость, жидкий стул, тошнота, рвота, боль в животе и т.д. Инкубационный период у разных форм болезни — от полутора до трех месяцев, но первые признаки могут появиться иногда лишь спустя год.

— Дети в возрасте до шести лет чаще всего болеют легко или бессимптомно, но служат источником инфекции для окружающих. У детей старшего возраста и взрослых болезнь протекает с симптомами, сохраняющимися несколько месяцев, при тяжелом течении требуется госпитализация, — пояснила Татьяна Кашкина.

По ее словам, ребенок рискует заразиться гепатитами В и С от инфицированной мамы во время беременности и родов или во время грудного вскармливания, например при трещинах соска. Заболевшие члены семьи тоже представляют для детей угрозу: вирус может передаться через маникюрные ножницы или зубные щетки.

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— В условиях детского сада возможно заражение через раны, укусы детей между собой. При медицинских манипуляциях это тоже возможно, например при эндоскопических исследованиях, получении стоматологических услуг, инъекциях, если инструменты не были обработаны. Не исключено заражение в парикмахерских или салонах, где делают маникюр, педикюр, тату и пирсинг необработанным инструментарием, — поясняет медик. — У подростков — во время незащищенных половых контактов, при введении инъекционных наркотиков. Гепатит А передается преимущественно через зараженную воду и пищу, общие предметы обихода — за счет контакта с ними и грязных рук.

Туберкулезом же заражаются по воздуху, добавила она: например, если больной человек кашляет, разговаривает, поет или чихает рядом со здоровым.

Когда детям нужно ставить прививки от туберкулеза и гепатита

Врачи единодушны: и туберкулез, и гепатит легче предотвратить, чем вылечить. Основной способ борьбы с ними — прививка. Против туберкулеза она ставится новорожденным на 3–7-й день жизни, а в 6–7 лет ребенка ревакцинируют. Вакцину против гепатита В делают в первые сутки после рождения, вторую дозу через месяц и третью — через полгода (плюс дополнительные для групп риска). От гепатита А по ОМС прививают только по эпидемическим показаниям, то есть не везде и не всех, но ее можно сделать платно с одного года, особенно если семья планирует выезжать в неблагополучную по этому заболеванию страну. Против гепатита С вакцины пока не существует.

— Немаловажную роль играет проведение реакции Манту — ежегодно с 12 месяцев. С восьми лет вместо нее тоже ежегодно проводится «Диаскинтест», с 15 до 18 — он же поочередно с флюорографией, — добавила Дарья Бакшутова.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Если вовремя вакцинировать ребенка и тщательно проверять эпидемическую информацию перед отпуском, то негативных последствий удастся избежать. В целом у врачей есть достаточно времени, чтобы помочь маленьким пациентам — при условии, что родители вовремя обратились за помощью. Но риск осложнений всё же слишком велик, чтобы рассчитывать на авось.