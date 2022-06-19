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Опасная пара: ученые подтвердили связь между гепатитом у детей и СOVID

Нарушения в работе печени могут возникать из-за одновременного воздействия на организм SARS-CoV-2 и аденовирусов
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Гепатит неизвестного происхождения, уже поразивший 650 детей по всему миру, может быть следствием одновременного воздействия на организм коронавируса SARS-CoV-2 и аденовирусов типа 41. К такому выводу пришли ученые, исследовав вспышку новой болезни в бельгийском городе Лёвен. Две инфекции, параллельно проникая в организм, способны дать синергетический эффект и нарушить работу печени, считают ученые. Мнения российских специалистов на этот счет разделились. Одним версия кажется логичной, но другие называют найденную взаимосвязь случайной.

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Однажды в Бельгии

Ученые из Бельгии заявили, что экспериментальными данными подтвердили взаимосвязь между новой опасной детской болезнью, коронавирусом SARS-CoV-2 и аденовирусами типа 41 (вызывают расстройства желудка и ОРВИ). Речь о гепатита неизвестного происхождения, который, по данным ВОЗ, поразил уже не менее 650 детей по всему миру. «Нескольким пациентам даже понадобилась пересадка печени из-за очень тяжелого поражения этого органа», — рассказала в недавнем интервью «Известиям» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она же отметила, что новый гепатит «практически не соответствует ни одному известному ранее инфекционному варианту — A, B, C, D».

Девять случаев заболевания новым гепатитов выявили в бельгийском городе Лёвен. Именно там и провели свои исследования ученые. На протяжении полутора лет — с декабря 2020 по май 2022 года — они взяли 65 проб сточных вод из канализации и 158 образцов воздуха в дошкольных учреждениях для детей младше 5 лет (более 75% случаев загадочного детского гепатита приходятся на эту возрастную группу). Все пробы исследовали на концентрацию в них вирусов.

«Наши результаты показали умеренный рост случаев гепатита неизвестного происхождения одновременно со всплеском циркуляции аденовируса 41 и SARS-CoV-2 среди населения, включая детей до 5 лет», — пишут ученые в статье с результатами исследования.

Опасная пара
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Все девять случаев неизвестного гепатита были обнаружены у детей с сентября 2021 по апрель 2022 года, как раз в тот период, когда в городе наблюдалась высокая концентрация SARS-CoV-2 и аденовируса 41. Ни до, ни после массовых «волн» COVID-19, такие случаи не фиксировались. Таким образом, научные данные позволяют предположить, что осложнения с печенью могли возникнуть у юных пациентов из-за одновременного воздействия на их организм SARS-CoV-2 и аденовирусов, которые оказали синергетический эффект. Выводы исследования говорят, что это может происходить в условиях массовой циркуляции вирусов среди большой части населения.

Проведенное ранее тестирование детей с гепатитом неизвестного происхождения показало, что у 60% из них в организме были следы аденовируса. Также существуют подтверждения, что COVID-19 в отдельных случаях вызывал у инфицированных нарушения в работе печени. Все эти данные позволяют сделать вывод, что отклонения в функционировании органа провоцируются одновременным воздействием этих двух инфекционных агентов. Однако, по словам самих авторов исследования, для доказательства этой гипотезы необходимы дальнейшие изыскания.

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Логично, но не совсем реалистично

Информация о том, что у детей наблюдаются случаи гепатита, обусловленные SARS-CoV-2 и аденовирусами, периодически появляется в научной литературе и на сайтах компетентных организаций, в том числе ВОЗ, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Ситуация сейчас внимательно изучается, врачи пытаются понять степень влияния на развития этого осложнения множества разных факторов.

— Хорошо известно, что аденовирусная инфекция порой становится причиной возникновения гепатита у детей с ослабленным иммунитетом. Вирус SARS-CoV-2 негативно влияет на иммунную систему. Предположение, что этим может воспользоваться аденовирус, кажется вполне логичным. Но эта гипотеза еще требует подтверждения, — говорит Станислав Отставнов.

У детей известен мультисистемный воспалительный синдром, как одно из осложнений течения COVID-19, сказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Опасная пара
больница
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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— У этого воспалительного синдрома уже есть его описанные характеристики, но, возможно, это (влияние на функции печени —«Известия») какое-то неизвестное ранее осложнение, — говорит Михаил Болков.

Для любой гипотезы необходимы основания. Еще никогда не была доказана возможность циркуляции и размножения любых коронавирусов в клетках печени, поэтому вероятность, что гепатит у детей вызван SARS-CoV-2, низкая, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. К тому же коронавирусная инфекция у детей протекает легко.

При этом аденовирусы могут поражать печень и часто вызывают желудочно-кишечные симптомы, поэтому эти микроорганизмы могут быть виновниками гепатита, согласился специалист. Однако прямой причинно-следственной связи здесь нет. Чтобы возник гепатит, должны быть и другие причины, например, генетическая предрасположенность либо какая-то токсическая субстанция в пище.

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— Еще ни разу не была доказана конкуренция или синергия между SARS-CoV-2 и аденовирусами. Были такие исследования в отношение вирусов гриппа и коронавируса, но в этом случае были четкие клинические проявления гриппа и COVID-19. Нет фактов, свидетельствующих о каком-то неизвестном совместном действии SARS-CoV-2 и аденовирусов, — сказал Сергей Вознесенский.

Ассоциация между 41-м аденовирусом и гепатитом неизвестного происхождения по разным данным наблюдается в 70-80% случаев, а с коронавирусной инфекцией — около 18%, привел статистику главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. С аденовирусом такая связь точно есть, но это только ассоциация, которая еще нуждается в доказательствах. Аденовирусы встречались и раньше, но они никогда не приводили к проблемам с печенью, пояснил специалист.

— У нас нет данных, чтобы назвать гепатит последствием ассоциации двух или трех вирусов, — сообщил Андрей Продеус.

Опасная пара
операционная
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Ситуация с гепатитом у детей была очень сложной, подчеркнул эксперт. Части детей, как об этом и рассказывала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, действительно пришлось делать пересадку печени, потому что ее поражения были невозвратными. Однако все анализы этого органа у заболевших не выявили никаких потенциальных патогенов, которые могли бы быть причиной разрушения печени, рассказал медик.

Официальная позиция той же ВОЗ сейчас заключается в том, что точные причины детского гепатита пока не определены, и любая гипотеза требует дальнейшего изучения — в том числе и версия, выдвинутая бельгийскими учеными, уверены специалисты.

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