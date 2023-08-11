Губернатор Курской области сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках

Под Курском сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 11 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами противовоздушной обороны на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА», — написал он в Telegram.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 августа на территории Калужской и Московской областей, а также Севастополя были предотвращены попытки террористических атак с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений в результате попыток атак нет.

Также 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух ударных беспилотников, летевших в сторону города.

9 августа Собянин также сообщал о предотвращении попытки пролета к городу двух боевых беспилотников. Силы ПВО сбили оба БПЛА: один в районе Домодедова, второй в районе Минского шоссе.

Позже информацию об уничтожении беспилотников подтвердили и в Минобороны РФ.