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Байден назвал Китай угрозой всему миру и объяснил почему

Байден назвал Китай бомбой замедленного действия «во многих смыслах»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ju Huanzong
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Американский президент Джо Байден выразил обеспокоенность экономическими и демографическими проблемами Китая. Они превратили вторую по величине экономику мира в «бомбу замедленного действия», которая угрожает всему миру, заявил он 10 августа сторонникам в штате Юта на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании.

Байден сказал, что «Китай в беде»: экономический рост замедлился, число людей пенсионного возраста превышает число трудоспособных, уровень безработицы — самый высокий.

«Поэтому у них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки», — приводит слова главы Белого дома телеканал CNBC TV18.

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Байден неоднократно высказывался в адрес Китая фразами о том, какие суровые проблемы у страны и как это опасно для всего мира. Параллельно с этим министры США посещают Пекин, пытаясь выстроить диалог и укрепить дипломатические связи.

Глава американского минфина Джанет Йеллен прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продолжался с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга.

Однако 10 июля американский лидер обвинил Китай и председателя Си Цзиньпина в желании вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. При этом он выразил надежду на возможность выстраивать с КНР рабочие контакты.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

20 июня, меньше чем через сутки после возвращения Блинкена из КНР, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором.

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