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Байден заявил об огромных проблемах Китая

Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы, но не стал вдаваться в детали
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Джо Байден во время выступления на встрече со сторонниками в Мэриленде 27 июня заявил, что у Китая «огромные проблемы», о чем сообщил корреспондент Newsweek из пула Белого дома Дэниел Буш.

Описывая мероприятие, призванное собрать средства на предвыборную кампанию Байдена, журналист передал слова американского лидера о том, что на карту поставлена демократия не только в США, но и во всем мире, и о том, какой урон нанесла стране и за ее пределами предыдущая администрация.

«Затем Байден перенес внимание к Китаю и сказал, что у страны огромные проблемы, но уточнил, что не будет вдаваться в подробности», — передал Буш с места событий.

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В контексте недавнего визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена и кажущегося некоторого потепления в отношениях двух стран новые заявления Байдена обнуляют дипломатические усилия. 20 июня, меньше чем через сутки после возвращения Блинкена из КНР, он назвал Си Цзиньпина диктатором. Теперь таинственно заявляет о проблемах страны, не уточняя, какого они рода.

27 июня, например, The Wall Street Journal узнала, что администрация США рассматривает возможность новых ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай. Это объясняется опасениями конкурентов, которые захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.

В тот же день МИД Тайваня сообщил о прибытии на остров самой крупной за год делегации США. В нее вошли девять конгрессменов во главе с руководителем комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Майком Роджерсом. Визит продлится три дня.

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