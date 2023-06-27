МИД Тайваня сообщил о прибытии на остров самой крупной за год делегации США

Глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Майк Роджерс возглавил делегацию американских конгрессменов, прибывшую на Тайвань вечером 27 июня с трехдневным визитом, сообщили в МИД Тайваня.

Как уточнило ведомство в своем Twitter, в делегацию вошли девять конгрессменов из двух американских партий, они прибыли на остров на административном самолете.

В министерстве иностранных дел Тайваня назвали это самой масштабной американской делегацией на остров за последний год. Делегация также является первой после визита госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай, на который Вашингтон возлагал большие надежды по улучшению отношений, ухудшившиеся в том числе из-за ситуации с Тайванем.

В ходе поездки запланирована встреча с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, а также обмен мнениями по тайваньско-американским отношениям и региональной обстановке, уточнили в ведомстве.

18 июня Блинкен посетил с рабочим визитом Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским госсекретарем указал, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

Блинкен, в свою очередь, заявлял, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем, писала «Газета.Ru».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.