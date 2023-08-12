«Просите всё что угодно! Отказа не будет. Только дайте бомбу»

Ровно 70 лет исполняется 12 августа с момента успешного испытания первой советской водородной бомбы РДС-6с. В этот день в 1953 году в 04:30 на Семипалатинском полигоне о себе заявило мощнейшее на тот момент оружие, изобретенное человеком. Сила взрыва составила 400 кт, что в 20 раз разрушительнее американских атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Копии городских кварталов, построенные специально для проведения испытаний, были уничтожены практически полностью, 100-тонные элементы моста, установленные на полигоне, разлетелись на 150–200 м. А спустя восемь дней об успешном испытании официально узнал весь мир. Обладание водородной бомбой помогло СССР восстановить паритет с США в гонке вооружений.

«У меня будет управа на этих парней»

Лето 1945 года человечество встречало с надеждой на долгий мир. Советские и европейские города только начинали восстанавливаться от разрушительных последствий Второй мировой войны. Политики обсуждали вопросы послевоенного устройства. В том числе на Потсдамской конференции, которая состоялась в июле-августе 1945 года. А прямо накануне США провели испытания первой атомной бомбы.

Фото: Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory Первое в мире испытание ядерного оружия, произошедшее 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико (США)

«Если она взорвется, то у меня будет управа на этих парней (руководство СССР. — «Известия»)», — говорил президент США Гарри Трумэн. И несмотря на всю секретность «проекта Манхэттен» (авторы: физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс), Трумэн в кулуарах конференции рассказал Иосифу Сталину, что у Штатов теперь есть в распоряжении «оружие исключительной силы».

Именно в Потсдаме начал ярко проявляться раскол внутри антигитлеровской коалиции. В сферу влияния СССР попали страны Восточной Европы, часть Германии. А Западная Европа начала отгораживаться железным занавесом. Главным камнем преткновения в советско-американских отношениях стал ядерный арсенал США. По сути, уже в этот момент набирала обороты гонка вооружений.

«Дитя не плачет — мать не разумеет»

СССР отставал от Запада в сфере создания ядерного оружия. Несмотря на то что исследования в области физики ядра успешно развивались в нашей стране в 1930-е годы, они были прерваны войной. В то же время в Германии, Великобритании и США вплотную занялись разработкой нового оружия.

Осознав из донесений разведки всю опасность отставания в этой области, осенью 1942 года руководство СССР приняло решение о возобновлении работ по урану. Научным руководителем советского атомного проекта стал 40-летний физик Игорь Курчатов, в команду которого вошли Юлий Харитон, Исаак Кикоин, Яков Зельдович и ряд других ученых.

Но в условиях жесточайшей войны достаточное финансирование проекта было невозможным. Даже США разработка ядерного оружия обошлась в $2 млрд. И именно американцы продемонстрировали всю его разрушительную силу летом 1945-го: 6 августа на Хиросиму сбросили бомбу под кодовым названием «Малыш», а 9 августа на Нагасаки — «Толстяк».

Фото: Global Look Press/imago-images.de Бомба «Толстяк», сброшенная на Нагасаки

За три дня ядерные удары унесли более 60 тыс. жизней. Правда, американские газеты пестрели яркими заголовками, в которых акцент делался на мощности оружия. Некоторые издания обвиняли руководство Японии в том, что оно вынудило США пойти на такие меры.

Иосиф Сталин собрал совещание, на котором поручил ускорить работы по созданию советской атомной бомбы. Куратором от правительства стал Лаврентий Берия. «Дитя не плачет — мать не разумеет, что ему нужно. Просите всё что угодно! Отказа не будет. Только дайте бомбу», — сказал Сталин.

Уже через год, в 1946-м, Игорь Курчатов с коллегами запустили первый в Евразии уран-графитовый реактор. А в 1949-м состоялись первые испытания советского ядерного оружия — появилась наша атомная бомба, началось их серийное производство. Баланс сил США и СССР был восстановлен, и началась эпоха ядерного сдерживания. Но для победы в гонке вооружений Советскому Союзу понадобилась разработка оружия, превышавшего по мощности ядерное.

«США не являются более монополистами в производстве водородной бомбы»

К работе над водородной бомбой Игорь Курчатов подключил своих коллег: Юлия Харитона, Якова Зельдовича и Виктора Давиденко из Конструкторского бюро № 11 — филиала Лаборатории № 2 АН СССР, Игоря Тамма из Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН), других ученых.

За основу взяли американскую разработку водородной бомбы: в 1947 году в Лондоне немецкий физик-теоретик Клаус Фукс передал информацию о новом оружии сотруднику советской разведки Александру Феликсову. Так СССР получил доказательства того, что США уже обладают новым оружием.

Фото: РИА Новости Игорь Васильевич Курчатов

Разработка бомбы велась в режиме секретности, ученых поселили недалеко от Семипалатинского полигона в Казахстане, работники между собой называли это место объектом.

Благодаря кропотливой работе команды Игоря Курчатова, советские ученые превзошли своих американских коллег. Американская водородная бомба была большой и не поддавалась транспортировке, а советский вариант помещался в бомбардировщик.

О прорыве СССР в термоядерных исследованиях заявил 8 августа 1953 года председатель Совета министров СССР Георгий Маленков, выступая на закрытом заседании Верховного Совета. «Правительство считает необходимым сообщить Верховному Совету, что Соединенные Штаты не являются более монополистами в производстве водородной бомбы», — сказал он.

Испытание водородной бомбы провели под научным руководством Игоря Курчатова 12 августа 1953 года. Полигон представлял собой поле, на котором построили объекты разного назначения: небольшие дома, многоэтажки, мост. Там же разместили образцы военной техники. В центре этого своеобразного макета населенного пункта установили мачту высотой 30 м, откуда и была сброшена бомба.

Фото: commons.wikimedia.org Испытание РДС-6с

В 04:30 12 августа РДС-6с прогремела с мощностью 400 кт. Эти показатели в 20 раз превзошли мощность атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Абсолютно все объекты, которые были построены на Семипалатинском полигоне, оказались уничтожены: танки перевернуты, от макетов жилых зданий остались лишь бетонные ошметки, а 100-тонные элементы моста отбросило на 150–200 м.

Нервное спокойствие

Официально об испытаниях первой водородной бомбы объявили лишь спустя восемь дней — 20 августа 1953 года — в газетах «Правда» и «Известия».

«Вследствие осуществления в водородной бомбе мощной термоядерной реакции взрыв был большой силы, — писали «Известия». — Испытание показало, что мощность водородной бомбы во много раз превосходит мощность атомных бомб».

В той статье также отметили резонанс в зарубежных СМИ. Многие считали, что обладание СССР таким мощным оружием является угрозой для мирового порядка. The New York Times делала акцент не на самом факте создания Советским Союзом бомбы, а на том, что США всего в течение полугода были безоговорочными лидерами гонки вооружений.

Пока Запад переваривал информацию, союзный блок социалистических стран радовался новостям о новом оружии. Газеты ГДР, например Neues Deutschland, объявили новую эпоху, назвав СССР главным защитником миропорядка.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Мировое сообщество было разочаровано новостью о создании водородной бомбы, считает историк Клим Жуков.

— Запад был уверен, что коммунисты не могут создавать таких сложных вещей, как капиталисты. А СССР сначала разработал атомную бомбу, а потом и водородную. Не стоит забывать и про «мирные» проекты — атомные электростанции, ледоколы и так далее, — рассказал он «Известиям».

В 50-х годах люди всего мира боялись новой войны, но, несмотря на рост напряжения, именно равновесие ядерного потенциала защищало Землю от катастрофы, указал эксперт. Для России создание водородной бомбы определило будущее и стало главным гарантом собственной безопасности.

— После создания советской водородной бомбы США не могли уже рассчитывать на превосходство в ядерном оружии, концепция ядерного сдерживания стала доминировать. И одновременно с этим Советский Союз стал наращивать количество своих ядерных боеголовок, — рассказал «Известиям» доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН Сергей Журавлев. — Мощность испытания водородной бомбы была такова, что взрывная волна обогнула земной шар, что было зафиксировано сейсмологическими станциями.