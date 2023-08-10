Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 10 августа в разговоре с «Известиями» допустил, что Украина будет совершать провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По его словам, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в ООН, заявил, что стрелять по атомным объектам категорически нельзя. Однако, как отметил Карчаа, киевский режим не соблюдает это условие.

«На сегодняшний день, к сожалению, нет международных механизмов гарантированного принуждения Украины к соблюдению этого базового принципа. И до тех пор, пока этот гарантированный, я подчеркиваю, правовой механизм принуждения не будет сформирован и не заработает, вынуждены будем говорить о перманентной угрозе Запорожской атомной станции», — сказал он.

Также Карчаа заявил, что киевский режим является главной угрозой безопасности Запорожской атомной электростанции.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС снова осталась без энергопитания от основной линии «Днепровская».

В конце июля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.