«Противник сегодня не так активен на нашей территории»

Контрнаступление Украины в направлении Запорожской области проходит неудачно для противника и в целом пока неэффективно из-за низкой слаженности подразделений. К тому же у Киева есть проблемы с использованием западной техники на фоне отсутствия подходящей ремонтной базы . Об этом рассказал врио главы губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Кроме того, он раскритиковал подход МАГАТЭ из-за того, что структура не осуждает украинские обстрелы ЗАЭС . О ситуации в регионе и своих планах по выдвижению на выборах — в интервью Евгения Балицкого «Известиям».

«Не могут пчелы быть против меда»

— Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня в третий раз посетил Запорожскую АЭС. Приносят ли пользу регулярные визиты агентства на станцию с точки зрения прекращения ее обстрелов?

— Я встречал Гросси несколько раз, общался с ним, так что могу сказать, что всё это по большому счету профанация. Потому что такие структуры не будут никогда выступать против: ну не могут пчелы быть против меда . Они всё равно действуют в интересах своих европейских, западных работодателей. Поэтому все они настроены на то, чтобы защищать интересы тех, кто им платит деньги.

В целом все европейские, «проатлантические» структуры уже настолько неэффективны, они действуют сугубо в одном направлении. Так что я не очень верю ни Гросси, ни его МАГАТЭ.

— А что насчет его заявлений о нереализации на практике предложений МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС?

— Ну говорить же ему что-то надо. Если бы он хотел, он бы использовал свою трибуну: сказал, что Украина обстреляла инфраструктуру атомной станции, что Украина постоянно провоцирует ядерный конфликт. Но они же уходят от этого, они не говорят правду , они говорят: «А мы это не обсуждаем».

Они понимают, что это делает даже не Украина, а Европа, потому что именно Европа дает вооружения и именно европейские снаряды попадают по атомным объектам. Это не та ли случайно ситуация, в которую должно вмешиваться МАГАТЭ?

Агентство по ядерной безопасности, которое обязано было применять свои полномочия и выступать за то, что ЗАЭС вообще должна быть необстреливаемой. Неважно, у кого она сейчас находится «в руках». Всё бывает, политики могут договариваться. Могут происходить какие-то моменты и ситуации. Всё бывает, но этот объект не имеют права обстреливать. А так как Украина это делает и они молчат, то для меня они импотентная структура . Зачем они нужны, если они не решают своих главных задач?

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— На фоне контрнаступления есть ли риски потери территорий Запорожской области, вошедших в состав РФ?

— Я уже несколько дней нахожусь здесь, в Санкт-Петербурге, на форуме. Понятно, что на передовой сейчас не бываю. Из того, что я знал на момент отъезда и начала их так называемого контрнаступления, я могу сказать, что они начали его крайне неудачно для самих же себя. Они кричали об этом больше, чем по итогу эти действия возымели какой-то реальный эффект: слаженность низкая, военная техника неэффективно используется в принципе , потому что чего стоит их дорогой танк, а чего стоит наша «тэшка», по большому счету. По деньгам он в разы дороже, а в эксплуатации тяжелее.



Ну и самое главное, что его эффективность на наших территориях будет очень низкая, потому что у них нет ремонтной базы: танк, получивший незначительное повреждение, будет вынужден ехать в Польшу . А это очень тяжелые логистические затраты.

Его надо вытащить с поля боя, а это значит — попасть под обстрел. Поэтому, на мой взгляд, само по себе наступление крайне неэффективное. Плюс ко всему зная, какие укрепления мы строили, насколько мы мощно укрепляли три линии, а потом еще и опорники через каждые 7 км, это быстро не получится.

Увязнуть они всё равно увязнут, даже если пойдут очень большими силами. Если они увязнут, то они станут у нас как на ладони под авиацией, которой у них нет — это наше преимущество. Они попадут под артиллерию, которая у них гораздо слабее . Ну и, соответственно, с двух сторон будут находиться под обстрелом. Это самоубийственная история.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Люди должны жениться, рожать детей, продолжать строить. И выборы не отменить»

— В сентябре во всех регионах России и в Запорожской области грядут региональные выборы. Как будет обеспечена безопасность избирательных пунктов и самого процесса голосования?

— Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. Мы провели ее практически без замечаний . На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить.

Противник сегодня не так активен на нашей территории , потому что не всех мы берем в плен. Сегодня те, кто пришел за нашей жизнью, должны быть готовы потерять свою. И силовики настроены на то, чтобы действовать решительно. Желающих за какие-нибудь пару тысяч долларов поучаствовать, поработать наемным убийцей тоже становится всё меньше и меньше.

Соответственно, возможности их сужаются. Я вам скажу, что ствольная артиллерия близлежащие районы может обстрелять. Да, такой риск есть, но мы в любом случае проведем выборы. Мирную жизнь не отменить . Люди должны жениться, рожать детей, продолжать строить. И выборы не отменить.

— Вы будете представлять свою кандидатуру на выборах. В какой форме это будет происходить в регионе, пока не сформирован парламент? Прямые выборы?