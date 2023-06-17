«Противник сегодня не так активен на нашей территории»
Контрнаступление Украины в направлении Запорожской области проходит неудачно для противника и в целом пока неэффективно из-за низкой слаженности подразделений. К тому же у Киева есть проблемы с использованием западной техники на фоне отсутствия подходящей ремонтной базы. Об этом рассказал врио главы губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Кроме того, он раскритиковал подход МАГАТЭ из-за того, что структура не осуждает украинские обстрелы ЗАЭС. О ситуации в регионе и своих планах по выдвижению на выборах — в интервью Евгения Балицкого «Известиям».
«Не могут пчелы быть против меда»
— Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня в третий раз посетил Запорожскую АЭС. Приносят ли пользу регулярные визиты агентства на станцию с точки зрения прекращения ее обстрелов?
— Я встречал Гросси несколько раз, общался с ним, так что могу сказать, что всё это по большому счету профанация. Потому что такие структуры не будут никогда выступать против: ну не могут пчелы быть против меда. Они всё равно действуют в интересах своих европейских, западных работодателей. Поэтому все они настроены на то, чтобы защищать интересы тех, кто им платит деньги.
В целом все европейские, «проатлантические» структуры уже настолько неэффективны, они действуют сугубо в одном направлении. Так что я не очень верю ни Гросси, ни его МАГАТЭ.
— А что насчет его заявлений о нереализации на практике предложений МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС?
— Ну говорить же ему что-то надо. Если бы он хотел, он бы использовал свою трибуну: сказал, что Украина обстреляла инфраструктуру атомной станции, что Украина постоянно провоцирует ядерный конфликт. Но они же уходят от этого, они не говорят правду, они говорят: «А мы это не обсуждаем».
Они понимают, что это делает даже не Украина, а Европа, потому что именно Европа дает вооружения и именно европейские снаряды попадают по атомным объектам. Это не та ли случайно ситуация, в которую должно вмешиваться МАГАТЭ?
Агентство по ядерной безопасности, которое обязано было применять свои полномочия и выступать за то, что ЗАЭС вообще должна быть необстреливаемой. Неважно, у кого она сейчас находится «в руках». Всё бывает, политики могут договариваться. Могут происходить какие-то моменты и ситуации. Всё бывает, но этот объект не имеют права обстреливать. А так как Украина это делает и они молчат, то для меня они импотентная структура. Зачем они нужны, если они не решают своих главных задач?
— На фоне контрнаступления есть ли риски потери территорий Запорожской области, вошедших в состав РФ?
— Я уже несколько дней нахожусь здесь, в Санкт-Петербурге, на форуме. Понятно, что на передовой сейчас не бываю. Из того, что я знал на момент отъезда и начала их так называемого контрнаступления, я могу сказать, что они начали его крайне неудачно для самих же себя. Они кричали об этом больше, чем по итогу эти действия возымели какой-то реальный эффект: слаженность низкая, военная техника неэффективно используется в принципе, потому что чего стоит их дорогой танк, а чего стоит наша «тэшка», по большому счету. По деньгам он в разы дороже, а в эксплуатации тяжелее.
Ну и самое главное, что его эффективность на наших территориях будет очень низкая, потому что у них нет ремонтной базы: танк, получивший незначительное повреждение, будет вынужден ехать в Польшу. А это очень тяжелые логистические затраты.
Его надо вытащить с поля боя, а это значит — попасть под обстрел. Поэтому, на мой взгляд, само по себе наступление крайне неэффективное. Плюс ко всему зная, какие укрепления мы строили, насколько мы мощно укрепляли три линии, а потом еще и опорники через каждые 7 км, это быстро не получится.
Увязнуть они всё равно увязнут, даже если пойдут очень большими силами. Если они увязнут, то они станут у нас как на ладони под авиацией, которой у них нет — это наше преимущество. Они попадут под артиллерию, которая у них гораздо слабее. Ну и, соответственно, с двух сторон будут находиться под обстрелом. Это самоубийственная история.
«Люди должны жениться, рожать детей, продолжать строить. И выборы не отменить»
— В сентябре во всех регионах России и в Запорожской области грядут региональные выборы. Как будет обеспечена безопасность избирательных пунктов и самого процесса голосования?
— Мы почти год назад провели референдум по вхождению территории в состав России, и тогда ситуация была гораздо тяжелее. Мы провели ее практически без замечаний. На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить.
Противник сегодня не так активен на нашей территории, потому что не всех мы берем в плен. Сегодня те, кто пришел за нашей жизнью, должны быть готовы потерять свою. И силовики настроены на то, чтобы действовать решительно. Желающих за какие-нибудь пару тысяч долларов поучаствовать, поработать наемным убийцей тоже становится всё меньше и меньше.
Соответственно, возможности их сужаются. Я вам скажу, что ствольная артиллерия близлежащие районы может обстрелять. Да, такой риск есть, но мы в любом случае проведем выборы. Мирную жизнь не отменить. Люди должны жениться, рожать детей, продолжать строить. И выборы не отменить.
— Вы будете представлять свою кандидатуру на выборах. В какой форме это будет происходить в регионе, пока не сформирован парламент? Прямые выборы?
— По нашему законодательству у нас есть только одна возможность. После выборов в заксобрание президент будет предлагать фамилию кандидата на пост главы региона. Я рассчитываю на то, что он все-таки будет предлагать меня. До этого я пойду к нему, спрошу сначала разрешение, как он это видит, посоветуюсь. Если президент посчитает, что я со своей работой справляюсь, то я буду выдвигаться. И очень рассчитываю на его поддержку.