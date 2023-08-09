Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Женщина, пострадавшая при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, скончалась в больнице. Как 9 августа сообщил источник «Известий», она получила сильные ожоги.

По предварительным данным, погибшая — Наталья Н. 1978 года рождения.

Собеседник уточнил, что женщина получила открытую черепно-мозговую травму, переломы и ожоги по всему телу.

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших на данный момент составляет 56 человек. 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации.

Кроме того, Воробьев добавил, что спасателем понадобится около 12 часов для того, чтобы разобрать завалы. Он также подтвердил информацию о том, что из-под завалов достали троих пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое.

Днем 9 августа произошел взрыв на территории ЗОМС. В экстренных службах заявили, что в результате случившегося был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».

По предварительным данным, причиной ЧП назвали человеческий фактор, а версию с атакой беспилотника на территорию завода в следственном управлении СК по подмосковью исключили.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.