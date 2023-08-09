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Человеческий фактор стал причиной взрыва пиротехники в Сергиевом Посаде

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Фото: скриншот
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Взрыв в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде был вызван человеческим фактором. Об этом 9 августа сообщили экстренные службы ТАСС.

«К взрыву привел человеческий фактор. Разрушен ангар на площади 1600 кв. м, который на территории завода снимала частная фирма», — говорится в сообщении.

О взрыве в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) ранее в этот день рассказали очевидцы. На видеокадрах с места ЧП запечатлен огромный столб плотного дыма, во многих близлежащих домах выбиты стекла.

На место происшествия, где уже работают представители силовых структур и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На ЗОМЗ идет эвакуация из всех зданий и цехов.

В результате взрыва на ЗОМЗ в Сергиевом Посаде пострадали 12 человек. Информация о состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.

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