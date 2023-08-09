В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 12 человек
В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали 12 человек. Об этом в среду, 9 августа, сообщил источник «Известий».
Информация о состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.
На место происшествия, где уже работают представители силовых структур и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На ЗОМЗ идет эвакуация из всех зданий и цехов.
О взрыве в Сергиевом Посаде ранее в этот день рассказали очевидцы. На видеокадрах с места ЧП запечатлен огромный столб плотного дыма, во многих близлежащих домах выбиты стекла.