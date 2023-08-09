Очевидцы сообщили о взрыве в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом в среду, 9 августа, рассказали «Известиям» очевидцы инцидента.
По данным источника «Известий», взрыв прогремел на складе пиротехники оптико-механического завода. В распоряжении издания появилось кадры с места происшествия.
На видеозаписи запечатлен огромный столб плотного дыма. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек.
В этот же день в Махачкале взорвался газ в многоэтажке на улице Айвазовского. Сейчас проходит эвакуация жителей дома. По словам очевидцев, из здания выносят детей. Предварительно, в результате взрыва пострадало 20 квартир.