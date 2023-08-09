В Махачкале взорвался газ в многоэтажке
В Махачкале взорвался газ в многоэтажке. Об этом стало известно в среду, 9 августа. Местные жители публикуют кадры в соцсетях.
Взрыв произошел на улице Айвазовского. Сейчас проходит эвакуация жителей дома.
По словам очевидцев, из здания выносят детей. Предварительно, в результате взрыва пострадали 20 квартир.
На месте происшествия работают экстренные службы и медики.
Накануне взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани. Площадь возгорания составила 90 кв. м, огонь затронул четыре квартиры. В результате пострадали 13 человек, двое погибли. Для жильцов был организован пункт временного размещения в школе № 74.