Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани выросло до 13

В результате взрыва газа и последующего возгорания в жилом доме в Астрахани пострадали 13 человек, сообщил во вторник, 8 августа, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Медицинская помощь на месте оказана 13 жильцам, у всех посстрессовое состояние. Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы», — написал он в своем Telegram–канале.

Также есть двое погибших, уточнил губернатор.

Бабушкин добавил, что специалисты осмотрели пострадавший дом и установили, что его несущие конструкции не пострадали. Взрывом повреждены межкомнатные стены из газолитых блоков, уточнил он.

Кроме того, губернатор сообщил, что в пунктах временного размещения находятся уже девять человек: семь взрослых и два ребенка.

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова ранее в этот день. Площадь возгорания составила 90 кв. м — загорелось четыре квартиры. Как рассказала жительница пострадавшей пятиэтажки, взрыв прогремел в обеденное время, а его силой выбило рамы, стекла и окна в квартире очевидицы.

Для жильцов дома организован пункт временного размещения в школе № 74. Порядка 70 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно. Пожарные помогли выбраться еще семерым жильцам.

По факту происшествия организована процессуальная проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.