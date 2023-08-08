В Астрахани организован ПВР для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома
Власти Астраханской области организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей многоквартирного дома, в котором во вторник, 8 августа, произошел взрыв газа с последующим пожаром. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«По моему поручению создан оперативный штаб по устранению последствий происшествия. Для жителей, пострадавшего дома развернут пункт временного размещения в 74 школе», — написал он в своем Telegram-канале.
На место происшествия приехал вице-губернатор области Павел Паутов. Спасатели доложили ему, что произошел хлопок и возгорание в четырех квартирах. Около 70 человек выбрались самостоятельно. Еще семерых пожарным удалось спасти из огня.
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова ранее в этот день. Площадь пожара составила 90 кв. м. В результате инцидента погибли два человека. По последним данным, пострадали 10 человек.
По факту инцидента организована процессуальная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.