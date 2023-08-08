Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
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- Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
В Астрахани во вторник, 8 августа, произошел взрыв газа с последующим возгоранием в жилом доме на улице Адмирала Нахимова. По информации источника «Известий», в результате инцидента погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Двое пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказывают на месте.
Как отметили в пресс-службе астраханского МЧС, пожар охватил четыре квартиры.
«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Общая площадь 90 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что пожарные работают по повышенному рангу пожара. От МЧС на место происшествия привлечено работают семь единиц техники и 19 человек личного состава, еще одна единица техники и четыре человека привлечены от областной спасательно-пожарной службы Астраханской области ГКУ «Волгоспас».
4 августа взрыв бытового газа произошел в Канске Красноярского края в жилом доме. Тогда сообщалось о 13 пострадавших. 5 августа стало известно, что число пострадавших достигло 14 человек.