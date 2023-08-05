Число пострадавших при взрыве газа в Канске достигло 14 человек
Число пострадавших от взрыва бытового газа в Канске Красноярского края выросло до 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава 5 августа.
«За помощью в больницу обратились 14 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек», — сказали ТАСС в ведомстве.
Там добавили, что среди обратившихся за помощью есть трое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Взрыв произошел 4 августа в жилом доме 19 на улице Каландарашвили. В минздраве «Известиям» рассказали, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, госпитализация понадобилась семерым людям. Врио главы губернатора Красноярского края Михаил Котюков уточнил, что жертв в результате инцидента нет.
По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).