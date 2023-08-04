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Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 13

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Фото: МЧС РФ
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Число пострадавших при взрыве бытового газа в городе Канске Красноярского края возросло до 13. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

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Взрыв произошел 4 августа в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. В минздраве также рассказали «Известиям», что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, госпитализация понадобилась семерым людям. Врио главы губернатора Красноярского края Михаил Котюков уточнил, что жертв в результате инцидента нет.

По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

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